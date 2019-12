Gli auguri di Renzo Rosso al Lane

Grande festa ieri sera in casa OTB a Breganze per il tradizionale scambio di auguri natalizi. Alla presenza della squadra al gran completo e di ospiti importanti, tra cui Prince Boateng con la moglie Melissa Satta, i DJ di Radio 101 hanno ben condotto il programma sul palco gestendo, tra l’altro, l’asta di beneficenza voluta da Charity Dinner per le iniziative a favore delle donne.

Momento clou come ogni anno, l’intervento del patron Renzo Rosso, che ha sottolineato lo straordinario momento del Lane in campionato e le prospettive della società biancorossa. Al microfono si sono anche alternati alcuni dei protagonisti sportivi del Vicenza campione d’inverno. Particolarmente applauditi capitan Bizzotto, Giacomelli, Marotta e mister Mimmo Di Carlo.

L’arrivo tra i quasi mille ospiti ai tavoli della notizia della sconfitta del Padova nel posticipo a Reggio Emilia, ha caricato ancora di più l’ambiente, visto l’aumento del distacco dei nostri portacolori sulla terza inseguitrice. Momento di spettacolo, infine quando su sollecitazione di RR, il bomber ghanese, attualmente in forza alla Fiorentina, ha promesso coram populo che, in caso di promozione in serie A del Vicenza, firmerà volentieri un contratto in via Schio. Vero o falso, si tratta dell’ennesimo segnale dell’interesse che la Società sta stimolando nel calcio italiano.