LR Vicenza - Reggiana: 1-0

SECONDO TEMPO

FINE PARTITA

90'+3' Reggiana in 10. Kargbo (Reggio Audace) espulso per fallo su Guerra

Tre minuti di recupero

89' Punizione per il VIcenza, fallo di Kargbo (Reggio Audace) su Giacomelli

88' Tiro di Guerra finisce fuori

85' L.R. Vicenza . Entra Guerra esce Vandeputte

85' Cartellino giallo per Bruscagin

81'Calcio d'angolo per il Vicenza

77' Spanò (Reggio Audace) ammonito per un fallo su Giacomelli

74' Pericoloso colpo di testa di Kirwan, Grandi stoppa la sfera sulla linea

71' Sostituzione per il Vicenza, Pasini al posto di Saraniti

69' Reggiana al calcio d'angolo

66' Scappini tenta la conclusione ma cade a terra: palla sopra la traversa

65' CAMBIO per il Vicenza: Zonta al posto di Rigoni; Entra Cinelli esce Pontisso

Sinistro ravvicinato di Saraniti. Palla fuori

63' Kargbo (Reggio Audace) mette a terra un avversario. Punizione

54' Cartellino giallo per Giacomelli(L.R. Vicenza Virtus) per fallo su Rossi (Reggio Audace)

Contropiede del Vicenza, fermato da Varone (Reggio Audace)

51' Tira Rigoni (L.R. Vicenza Virtus), palla fuori

50' L'arbitro fischia l'intervento di Rozzio(Reggio Audace) su Marotta (L.R. Vicenza Virtus)

50' Punizione per la Reggiana, batte Zanini (Reggio Audace), respinge la barriera

PRIMO TEMPO

Fine primo tempo

40' Goal di Bruscagin per il VICENZA

Eurogol da più di 30 metri. Giacomelli tira su punizione, respinta di Staiti di testa, la palla arriva ai piedi di Bruscagin. Il terzino biancorosso tira un bolide che spiazza Narduzzo

36' Zanini (Reggio Audace) tira in porta: parato da Grandi

32' Calcio d'angolo per il Vicenza

31' Staiti (Reggio Audace) tira in porta, parata di Grandi

30' Vicenza in attacco: Pontisso (L.R. Vicenza Virtus) tira fuori

27' Tiro Vandeputte (L.R. Vicenza Virtus); fuori, palla che sfiora la traversa!

26' Calcio d'angolo per il Vicenza alla destra del portiere

24' Saraniti (L.R. Vicenza Virtus) in fuorigioco!

21' Calcio di punizione per la Reggiana

20' Saraniti (L.R. Vicenza Virtus) ammonito per fallo su Rozzio (Reggio Audace)

17' Reggiana guadagna un calcio d'angolo alla destra del portiere.

15' Fallo di Saraniti (L.R. Vicenza Virtus) su Favale (Reggio Audace)

14' Giacomelli sul secondo palo passa a Saraniti che di testa, manda la sfera fuori di poco. Occasione sprecata per il Vicenza

12' L'arbitro fischia un fallo a L.R. Vicenza Virtus per gioco duro.

10' L'arbitro giudica irregolare l'intervento di Bruscagin(L.R. Vicenza Virtus) su Varone (Reggio Audace)

7'Calcio d'angolo per il Vicenza alla sinistra del portiere.

17:30 - Inizio partita

Sfida al vertice tra il Lane e la Reggiana, due squadre legate da una profonda amicizia e con le tifoserie gemellate.

Per l'occasione, al termine della partita, verrà allestito nella Curva Sud Vicenza una sorta di terzotempo, per stare insieme e vivere il dopo partita in maniera diversa con musica e bar aperto. Una festa alla quale potranno partecipare tutti i tifosi, compresi i tifosi della Reggiana, che al termine della partita potranno raggiungere il settore di Curva Sud per un momento conviviale con i biancorossi!

Parteciperà inoltre Luca Rigoldi campione europeo dei Supergallo, per festeggiare i nuovi successi sportivi.

LE PROBILI FORMAZIONI

L.R. Vicenza (4-3-1-2) Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Liviero; Vandeputte, Pontisso, Rigoni; Giacomelli; Marotta, Saraniti.

A disposizione. Albertazzi, Bonetto, Pasini, Bianchi, Bizzotto, Scoppa, Zonta, Emmanuello, Cinelli, Tronco, Guerra, Arma. All. Di Carlo

Reggiana (3-4-2-1) Narduzzo; Rozzio, Spanò, Martinelli; Libutti, Rossi, Varone, Kirwan; Staiti, Zanini; Kargbo.

A disposizione. Voltolini, Santovito, Favale, Espeche, Muro, Iaquinta, Haruna, Radrezza, Brodic, Scappini. All. Alvini.