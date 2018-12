LR Vicenza-Ravenna, Beppe Lelj sul gol del figlio: «Mai neanche sognato un tiro così»

Per i biancorossi è stato un colpo al cuore, ma per l'ex difensore del Real Vicenza, protagonista della due magiche stagioni 76/77 e 77/78, nel vedere quel pallone in rete non è riuscito a contenere l’emozione