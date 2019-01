Il punto di Alberto Belloni: spartito diverso, musica uguale

La cosa che più è dispiaciuta, a chi come me ama il Vicenza e tiene al suo futuro, non è stata tanto la sconfitta col Feralpi in sé e per sé. Ha bruciato in modo cocente osservare come la pazienza dei tifosi biancorossi fosse arrivata agli sgoccioli. Fummo in tanti a pensare che, con l’arrivo di Renzo Rosso, la musica da funerale che avevamo ascoltato per troppo tempo fosse finita e stessero per arrivare i tempi della Cavalcata delle Valchirie. Invece questa stagione, iniziata sotto i migliori auspici e già mortificata dagli ultimi risultati di Colella, continua a lasciare la bocca amara ai supporters, anche nella sua versione targata Michele Serena.

Nelle ultime 8 gare il Lane ha raccolto solo 7 punti dei 24 disponibili, frutto di una vittoria (a Gorgonzola), quattro pareggi (a Fano, con l’Albinoleffe, col Renate e a Rimini) e tre sconfitte (a Gubbio, col Ravenna e col Feralpi Salò). Abbastanza da giustificare i musi lunghi, specie considerando la quasi totale assenza di bel gioco. Difficile pensare che possa essere un problema di moduli (anche perché si è passati dal 4/3/2/1 ad un più spregiudicato 4/3/3, recitato con almeno 3 attori diversi, provenienti dal mercato). Restando alla similitudine sinfonica, cambia dunque lo spartito ma la musica è sempre la stessa. L’idea che è entrata in testa alla gente (e la si toglierà di lì solo a colpi di risultati) è che il peccato originale di questa squadra venga da lontano e abbia poco a che fare con i tecnici in panchina. Quando si diceva che il valore del Vicenza non era da primissimi posti ma adeguato ad un buon piazzamento in chiave play off, si voleva intendere proprio questo.

SQUADRA DA BUTTARE ALLORA?

Una squadra non perfettamente assemblata che pagava almeno un paio di equivoci: un attacco praticamente affidato al solo Arma e un centrocampo orfano di un regista di ruolo. Ne discussi proprio con Giovanni Colella, a suo tempo, facendogli notare l’equivoco, ma mi rispose di confidare molto sulla forza offensiva dei trequartisti e sulla duttilità di De Falco, che avrebbe potuto fare sia il play che la mezzala. Non so se ne fosse davvero convinto o se parlasse da aziendalista. Ma il calcio giocato ha dimostrato ben altro. Curcio, per metà campionato è rimasto praticamente a secco (e per fortuna che Giacomelli nel frattempo infilava il suo miglior filotto da bomber) mentre De Falco s’è rivelato un giocatore come tanti, né carne, né pesce, certo non in grado di prendere in mano la bacchetta del direttore d’orchestra. E’ arrivato Cinelli, dirà qualcuno. Buon elemento, sotto tanti punti di vista, ma con caratteristiche più da incontrista e da cucitore di manovra che non da inventore fosforico.

E il problema là in mezzo resta, paro paro. In attacco si è aggiunto Guerra, che all’esordio ha fatto strabuzzare gli occhi a tutti. Peccato che l’incantamento sia durato solo un’oretta e che poi non si sia più visto il bomber del campionato 2017/18. Su di lui, in coppia con Arma, grandi sono le aspettative. Aggiungiamoci, in sovrappiù, che la difesa, considerata (anche dal sottoscritto) un reparto super affidabile visti gli ottimi risultati dell’anno passato, ha evidenziato in questa stagione ripetuti scricchiolii, tanto che oggi da più parti se ne richiede il rafforzamento. Squadra da buttare, allora? Le estremizzazioni non giovano a nessuno e soprattutto non aiutano a risolvere i problemi. Un’analisi lucida e impietosa della situazione tuttavia, può aiutare nella scelta dei rimedi. Credo che per rimettere il Vicenza sui binari giusti per una squadra ambiziosa servano alla svelta alcuni ulteriori ritocchi. Mettendo però ben nel conto che anche in serie C per acquisire top player bisogna essere disposti a pagarli profumatamente.

A prezzi di liquidazione, di solito, arrivano solo le mezze cartucce. Dico questo non pensando ad un club biancorosso obbligato a raggiungere la promozione già al primo anno (conosco benissimo la politica dei passi giusti, annunciata dalla dirigenza) ma ad un club che utilizza il torneo in corso per creare le basi per futuri successi. Così com’è (salvo clamorose e da me auspicate liete sorprese) è difficile pensare che la formazione timida e confusa degli ultimi tempi possa fornire al progetto di RR l’ossatura robusta per sognare poi in grande. Chi di dovere trovi il tempo per una riflessione costruttiva, senza temere qualche mea culpa. E tenga conto, come ho accennato in apertura, che il rischio più grosso non è tanto finire al sesto, all’ottavo o al dodicesimo posto. E’ piuttosto quello di disamorare i tifosi. Che a questo nuovo Lanerossi hanno risposto 8.000 volte sì. Ma che sabato sera ho visto uscire dal Menti pieni di rabbia e di delusione.