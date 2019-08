LR Vicenza-Pordenone: 2 - 2

Primo tempo terminato in parità sul 2 a 2, il Vicenza ha un po' calato il ritmo ed è rimasto un po' sulle gambe nell'ultimo quarto d'ora ma sostanzialmente ha retto bene il confronto. Non si è notato in campo la differenza di una categoria Vicenza ha sofferto un pochino il funanbolico Chiaretti ma per il resto ha segnato due gol, è andato due volte vicino alla possibilità di segnare un'altra rete. Sostanzialmente si può archiviare in modo positiva questa frazione di gioco

FINE PRIMO TEMPO

40′ ancora Pordenone in avanti con tiro di Ciurra al limite bloccato da Grandi

39′ Pordenone in attacco con una diagonale di Misuraca, riceve Monachello sul secondo palo e colpisce l'esterno rete

33' GOL DEL PORDENONE: Punizione di Chiaretti per i Ramarri che si insacca, un po' sorpreso il portiere Bianchi che poteva fare di più

30' Gran tiro di Marotta che sfiora il 7 alla destra del portiere del Pordenone

16' GOL DEL VICENZA: ZARPELLON IN MEZZA GIRATA

13' GOL DEL VICENZA: EMANUELLO SU ASSIST DI MAROTTA

3' GOL DEL PORDENONE: COLPO DI TESTA DI VOGLIACCO

Inizio partita, Vicenza in campo col 4-3-1-2. Posti tutti esauriti allo stadio di Caldogno

PRIMO TEMPO

LE FORMAZIONI

LR VICENZA: Grandi, Bianchi, Scoppa, Bizzotto, Zonta, Arma, Liviero, Zarpellon, Padella, Marotta, Emmanuello, Albertazzi, Pizzignacco, Giacomelli, Pasini, Tronco, Bonetto, Cappelletti, Barlocco, Gashi, Pontisso, Okoli

PORDENONE: Bindi, Semenzato, De Agostini, Camporese, Vogliacco, Misuraca, Pobega, Murrai, Monachello, Chiaretti, Ciurria, De Gregorio, Florio, Zanon, Barison, Strizzolo, Zammarini, Mazzocco, Pasa, Cottali, Bertoli

Arbitro: Marini di Trieste, assistenti: Ceccon e Malninetti

Domenica 18 agosto, alle ore 17.00, presso lo stadio comunale di Caldogno, i biancorossi affronteranno il Pordenone.

La Calidonense, organizzatrice della gara, comunica che il prezzo d’ingresso per la partita è pari a 5,00 euro, gli Under 14 entreranno gratuitamente.

Il Lane incontra il neopromosso in B Pordenone. Per Di Carlo è la partita che segna la fine del periodo di preparazione e l'avvio della valutazione sui ritocchi all'organico necessari a rendere completa la rosa in vista del campionato.