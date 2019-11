Il Lane sbanca anche nel calcio virtuale: Pontisso, Albertazzi e Marotta Top Player

Organizzata dal punto vendita Euronics Bruno di Vicenza, il cui direttore, Vincenzo Dispensa è tifosissimo dei colori biancorossi, abbiamo assistito ieri sera alla sfida alla consolle di FIFA 20 tra tre giocatori del Lane (Pontisso, Albertazzi e Marotta) e tre ragazzi del Club ESport, con il loro presidente Marco. Impressionante, per un analfabeta digitale come il sottoscritto, il realismo delle partite sul megamonitor, accompagnate anche da un convincente commento telecronistico.

La gara era stata articolata al meglio dei tre incontri. Nel primo Simone Pontisso si è rivelato decisamente forte, al punto di castigare sul 5-0 il suo giovane avversario Nicola. Castigato dal baby concorrente Edoardo, invece, il portiere Mirko Albertazzi, con un classico 2-0. Tutto affidato pertanto al terzo confronto che vedeva opposto l’attaccante del Lane Alessandro Marotta (il quale per l’occasione ha posato per i fotografi con un cappello da alpino, promettendo per il prossimo brindisi di sostituire la birra con un bicchiere di rosso più adatto ad una “penna nera”, quantunque partenopea) al minicampione Giulio. Nonostante l’impegno di Barbagol, ci sono voluti alla fine i calci di rigore per assegnare il titolo della serata.

E nonostante la bravura dell’avversario, ai rigori non poteva che prevalere l’Artigliere berico. Vittoria finale quindi per il Vicenza Calcio, che anche sul campo virtuale si conferma da vertice e in generale grande divertimento per i molti teenagers accorsi all’Euronics per assistere alla sfida. Anche in questo caso si può dire: pista, pista, arriva la capolista!