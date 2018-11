Paolo Rossi torna a casa: sarà ambasciatore del L.R. Vicenza

Pablito Rossi è pronto per tornare a casa, nella “sua” Vicenza che non l’ha mai dimenticato. Ricoprirà il ruolo di ambasciatore del L. R. Vicenza, grazie all’esperienza maturata dapprima in campo e negli ultimi anni come manager di grande professionalità. Voluto fortemente da Renzo Rosso, Paolo Rossi sarà attivo nella vita societaria del club, sia come ambasciatore della società negli eventi istituzionali e sociali che la vedranno protagonista, sia come membro del Consiglio di Amministrazione in qualità di consigliere indipendente.

L'ex bomber non ha bisogno di presentazioni. Il trasferimento al Lanerossi Vicenza nell’estate del 1976, la promozione in Serie A con la maglia biancorossa a suon di reti, 21, che gli valsero il titolo di capocannoniere della Serie B, un secondo posto in classifica in Serie A nel campionato 1977/1978 che occupa un ricordo indelebile nella memoria dei tifosi e il titolo di capocannoniere della massima serie con 24 reti segnate in biancorosso. Il resto è storia nella carriera di un campione che è riuscito nell’impresa di conquistare ogni trofeo e che ha trascinato l’Italia a vincere il Mondiale nel 1982, un palmares che gli è valso un Pallone D’Oro e l’affetto di tutti i tifosi, non solo di quelli biancorossi.

“Oltre ad essere un’icona del calcio italiano e vicentino, Paolo Rossi è un ottimo manager, un professionista di lunga esperienza e un grande intenditore di calcio - ha dichiarato Renzo Rosso sull’ingresso del campione nella società - Per questo motivo lo vogliamo con noi in questa avventura. Sono sicuro che con la sua esperienza e le sue conoscenze, darà un importante contributo al raggiungimento di traguardi sempre più importanti per la squadra”.

“Ho accettato la proposta di Renzo Rosso perché è un imprenditore serio e concreto e perché sono contento di rientrare a far parte di una grande famiglia che non ho mai dimenticato e che ho sempre avuto nel cuore, per quello che mi ha dato e per quello che ha rappresentato nella mia vita e nella mia carriera - ha sottolineato Paolo Rossi in merito alla sua nuova avventura in biancorosso - Adesso le carte ci sono tutte per costruire il Vicenza del futuro, per fare un ottimo lavoro e raggiungere obiettivi importanti e per far sì che la mia esperienza vincente con questi colori possa ripetersi ancora. Puntare in alto si può, avanti tutta”.