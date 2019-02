Il punto di Alberto Belloni: «Il Lane torna il pista»

Il Vicenza a Pesaro non ha solo vinto, ma anche convinto. Perché se è vero che ha lasciato agli avversari almeno un paio di ghiotte chances per segnare, è ancor più vero che sul piano delle occasioni da gol avrebbe meritato una vittoria ben più rotonda. Sarebbero bastati un Tomei meno super su Arma e un pizzico di cinismo in più nei piedi di Zonta e soprattutto di Giacomelli. Con i tre punti guadagnati al Benelli, comunque, la classifica s’è fatta meno mortificante, sul gradino dei 34 punti.

E se c’è un Pordenone che pare non perder colpi e proseguire la corsa solitaria, la prospettiva di acchiappare al preziosissimo secondo posto una Triestina che ha faticato le proverbiali sette camicie per spuntarla sulla derelitta Virtus Vecomp Verona non sembra una mission impossible. Sette punti si potrebbero anche rosicchiare nelle prossime quindici gare, a voler essere ottimisti. Ma c’è un’importante premessa da fare. Per rispetto nei confronti dei tifosi, proprio in vista della parte finale della stagione, sarebbe importante che qualcuno ad alto livello in società (DG, DS o meglio ancora il patron) rivelasse a chiare lettere qual è l'obiettivo di questo 2018/2019. Più volte i canali ufficiali hanno parlato di annata di transizione, ma altre volte sono state palesate, magari in modo mediato, ambizioni differenti e più elevate.

Quale dunque la posizione ufficiale del LR Vicenza? E' stata dunque costruita una squadra per provare ad agganciare subito la promozione in B? Oppure si riconferma che questa rosa non è attrezzata per arrivare ai due posti chiave e va vista come transizione per giungere al vero organico, con cui poi si punterà al gran salto? Perchè solo dalla risposta a tali domande qualsiasi persona seria potrà azzardarsi a valutare la chiusura del campionato in corso. Un elemento di chiarezza, a tutela delle migliaia di supporters biancorossi che alla nuova società hanno firmato 8.000 cambiali in bianco... Per dirla più chiaramente: un eventuale 3 o 4 posto alla conclusione dei play off, sotto che cartella dovrà essere archiviato? Ragionevole epilogo del primo step di RR oppure occasione mancata? Meglio che non ci siano equivoci. Perché su questo punto Colella ha già pagato dazio e Serena ha diritto di poter lavorare in pace, con chiaro in testa l’obiettivo di via Schio, sul quale risponderà personalmente.