L.R. Vicenza: Mirko Albertazzi è il portiere della squadra

Dopo l'ufficializzazione di Nicola Pasini dalla società arriva la comunicazione che il portiere, classe 97, Mirko Albertazzi ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2020 con il L.R. Vicenza Virtus.

Nelle ultime due stagioni, Albertazzi ha collezionato 58 presenze in Serie C con la maglia della Virtus Francavilla, con la quale aveva debuttato, in Serie D, nella stagione 2015/2016 conquistando la promozione tra i professionisti.