L.R. Vicenza, la grande festa al Menti: i tifosi abbracciano il Lane

L.R. Vicenza: si parte! E il battesimo sabato è stato dei migliori, con il cuore dei tifosi a salutare la squadra che martedì andrà in ritiro ad Asiago. La festa al Menti è iniziata alle 16:30 di ieri con l'entrata in campo della squadra biancorossa accolta dalla curva sud con un boato "Noi vogliamo un grande Vicenza!" e con striscioni (tra i quali e lo striscione " Lanerossi Vicenza 1902" ) e fumogeni.

Un accoglienza da brivido a rinsaldare il fatto - casomai ce ne fosse stato bisogno - che il dodicesimo uomo in campo nell'avventura del prossimo campionato del Lane sarà proprio la tifoseria.

Erano circa 300 gli ultras in curva e altri 200 i tifosi in tribuna a vedere l'allenamento a porte aperte. Dopo aver ricambiato il calore dei supporter, per circa un ora e mezza i giocatori hanno seguito le direttive di mister Giovanni Colella e del preparatore atletico Alessandro Dal Monte. Sul prato verde i volti noti di Stefano Giacomelli - che poco prima ha tenuto la sua prima conferenza stampa - e Davide Bianchi, poi quelli che nella scorsa stagione erano nelle file del Bassano e infine il nuovo arrivato Emmanuel Cascione, centrocampista dal fisico imponente.

Alla fine dall'allenamento la festa è entrata nel vivo: birra, cibo e musica fino a mezzanotte. Una serata che ha unito ancora di più la squadra e i tifosi con giocatori e staff tecnico a brindare nel piazzale sotto alla gradinata, compresi ill dg Bedin e il ds Seeber. A completare l'abbraccio c'erano anche infine le tifoserie gemmettate: Reggiana, Cremonese, Pescara e Udine. Al Menti, dopo un anno tra i più cupi sempre, è tornata la gioia e la convinzione di tutti che l'era Rosso è iniziata nel migliore dei modi