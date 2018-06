L.R. Vicenza: iscrizione al campionato avvenuta

Come da programma, la OTB ha depositato in Lega Pro la documentazione per l'iscrizione al campionato, come Bassano Virtus. Parallelamente è stato depositato, presso la sede della FIGC, il set documentale riguardante l’iter costitutivo del nuovo “L.R. Vicenza Virtus S.p.A.”