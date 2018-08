Calciomercato, Palermo e giovanili: il punto di Alberto Belloni

Lasciamo sonnecchiare ancora un po’ il mercato, evitando di fare troppe elucubrazioni sul ritorno di fiamma per Paghera a centrocampo o il nuovo interesse per Stanco in avanti e salutiamo invece i primi passi del nuovo settore giovanile del Lane. Alla Berretti si insediano due nomi ben conosciuti, che hanno contribuito a fare la storia del Vicenza: il primo, Toto Rondon, portò in serie A i biancorossi di Bruno Giorgi nella stagione 1985/1986 (poi vanificata dal “calcio scommesse”) con le sue 8 marcature, il secondo, Guido Bellardinelli, a rovescio, evitò che la Nobile precipitasse in C2 nel 1989/1990.

In quella stagione, in realtà, il difensore non giocava con il Vicenza, ma con il Trento; tuttavia fu proprio un suo intervento in area (per la verità apparso a tutti assolutamente veniale) su Cantarutti a spingere il signor Cardona di Milano all’assegnazione di un penalty (realizzato da Pizzi) che regalò ai padroni di casa il pari, condannando la Virescit Boccaleone alla retrocessione. Ben ritrovati entrambi e buon lavoro, dunque! Uno degli obiettivi più importanti per Michele Nicolini, neo responsabile dell’intero comparto, sarà quello di riannodare le fila con le società minori presenti sul nostro territorio.

Senza trascurare, aggiungo io, quelle zone che un tempo hanno fornito per tradizione tanti giovani talenti al vivaio berico e mi riferisco alle aree di Cittadella, di San Bonifacio, del trevigiano e del veneziano. Aree di reclutamento via via perse per la concorrenza dei grandi club di serie A ma anche per il più forte appeal creatosi attorno a realtà come l’Hellas o il Padova. Simpatico pure l’annuncio della sinergia attuata con il Villaggio Marzotto di Jesolo che ospiterà per qualche giorno la linea verde del LR Vicenza Virtus. Si tratta di una struttura ricettiva che è rimasta nel cuore a molti di noi e la sua valorizzazione anche in senso sportivo fa molto piacere.

Anche nel settore giovanile non ci si possono attendere miracoli: c’è un lavoro immane che è appena cominciato e che darà i suoi frutti nel tempo. Aggiungiamo un secondo obiettivo fondamentale su cui puntare e cioè quello di non far cessare il flusso di talenti in erba dal vivaio verso la prima squadra. Una provinciale, soprattutto se di rango, non può pensare ad un futuro vincente se non riuscirà, a pieno regime, a lanciare ogni anno nella rosa almeno due o tre ragazzi provenienti dai ranghi della sue squadre minori. Come fanno l’Atalanta, l’Empoli, il Torino, il Brescia, l’Udinese, formazioni che in questo campo fanno scuola.

Ma torniamo al calcio giocato. Superato lo scoglio Chieri, la squadra è attesa ad un esame difficile, quasi proibitivo, dovendo affrontare il Palermo al Barbera. Attenzione però a non sottovalutare la vittoria del primo turno. I piemontesi erano un undici di categoria inferiore, ma quando una squadra non gira non servono ostacoli insormontabili. Ci si trova a far fatica anche contro avversari modesti. L’abbiamo visto lo scorso anno, in questa fase di stagione. Il Lane in Sicilia parte avendo contro il pronostico, ma non battuto.

E farebbero un gravissimo errore i rosanero se prendessero l’incontro sottogamba. Il Vicenza di Colella, pur orbo di due pedine decisive, per le quali si sta affidando al fiuto di Seeber, vorrà giocarsi le sue carte. Tornare dalla trasferta isolana con una buona figura, evitando punteggi tennistici, sarebbe già un buon viatico per il campionato. Perché è a quello che si deve guardare. Il resto è solo materiale di lavoro per noi giornalisti. Calcio d’estate, come lo si definisce per tenerlo ben distinto da quello dove i punti contano davvero…