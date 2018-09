L.R.Vicenza-Giana Erminio: tutto fino alla diretta

Grande attesa per la prima di campionato e il debutto del L.R.Vicenza di Gianni Colella contro la Giana Ermininio, un avversario che lo stesso mister ha definito "ostico", tanto da ammonire a suoi di prenderlo molto sul serio. In campo non ci saranno Solerio, che ha il naso fratturato, e nemmeno Bizzotto e probabilmente neanche Bianchi. Sfida in un Menti rimesso a nuovo per il tanto atteso esordio e con una tifoseria pronta a dare spettacolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L.R. Vicenza (4-2-3-1): Grandi, Andreoni, Pasini, Mantovani, Stevanin, De Falco, Salvi, Laurenti, Curcio, Giacomelli, Arma. A disp. Albertazzi, Bonetto, Rossi, Nicolò Bianchi, Zonta, Rover, Zarpellon, Gashi, Tronco, Maistrello. All. Colella

Giana Erminio (3-5-2): Taliento, Perico, Bonalumi, Montesano, Lanini, Pinto, Dalla Bona, Seck, Chiarello, Marzeglia, Perna,. A disp. Leoni, Rocchi, Pirola, Sosio, Capano, Iovine, Mandelli, Piccoli, Lunetta, Rocco. All. Bertarelli