Il punto di Alberto Belloni: Il Lane in passerella

Piazza dei Signori tutta colorata di biancorosso martedì sera per la presentazione ufficiale delle squadre biancorosse, dagli Under fino alla formazione di serie C. Sul palco, rutilante di luci che si proiettavano anche sulle volte della Basilica, si sono alternati i maggiori responsabili del Club berico, dal DG Paolo Bedin al DS Giuseppe Magalini.

Le maggiori emozioni per i tifosi che gremivano il salotto buono della Città, sono arrivate quando al microfono di Sara Pinna e Andrea Ceroni è arrivato l’allenatore del Lane mister Di Carlo, che ha dimostrato, tra l’altro, grandi doti di motivatore e di trascinatore del pubblico. Nelle sue parole, oltre all’orgoglio di appartenenza alla grande famiglia della Nobile Provinciale anche il rinnovo della promessa che la stagione non vedrà il Vicenza fare da comparsa.

«Occorrerà però avere un po’ di pazienza – ha aggiunto il tecnico – perché l’organico è cambiato e perché il lotto delle concorrenti è ben agguerrito». Gli ha fatto eco il presidente Stefano Rosso, in rappresentanza della proprietà, che ha ribadito il ringraziamento a tutti gli imprenditori che hanno contribuito alla formazione di un gruppo economico forte e motivato. «Nel nostro primo anno di lavoro – ha concluso – abbiamo fatto molto, riuscendo a dare un assetto solido alla società sia come organizzazione, sia dal punto di vista degli impianti che del settore giovanile. I risultati sono stati inferiori alle aspettative e per questo siamo ancora più decisi quest’anno a farci valere, per riportare il Lanerossi Vicenza a quei livelli sportivi che gli competono e che i tifosi stanno aspettando da troppo tempo».