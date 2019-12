LR Vicenza-Feralpisalò: il post partita di Di Carlo

Di Carlo: “Oggi abbiamo incontrato un’altra grande squadra che a livello tecnico non è inferiore a nessuno, ma noi abbiamo dimostrato carattere e consapevolezza di essere una squadra forte, è una vittoria più importante di quello che può sembrare. L’arbitraggio? Quando gli episodi a sfavore succedono a noi non ne parliamo, l’arbitro per me ha fatto una buona gara, per il resto non voglio neanche parlarne perché la vittoria del Vicenza è stata netta. In campo non è tanto una questione di schieramento, quanto di tecnica, spazi e cuore, penso che l’unità di intenti e la coesione della squadra, oggi, nonostante lo svantaggio, abbiano permesso di vincere questa partita, ciò significa grande consapevolezza. Il gol di Alessandro Marotta è da applausi, ha fatto un eurogol e sul suo secondo gol ha fatto finalmente il taglio che gli chiedo di fare sempre in allenamento. La Feralpisalò oggi ha fatto una buona gara, ma la nostra forza è credere e lottare, abbiamo ancora margini di miglioramento, ci sono giocatori che possono fare ancora di più. Oggi vanno fatti i complimenti ai ragazzi e ai tifosi, che hanno visto 3 gol e una bellissima partita. Adesso non dobbiamo mollare perché le altre non mollano. I ragazzi hanno festeggiato sotto la curva perché sanno di aver fatto una grande prestazione e una partita di sostanza, cuore, corsa e tecnica, anche il patron Renzo Rosso è venuto negli spogliatoi a fare i complimenti, queste sono cose che fanno bene al gruppo. Anche oggi quelli che sono subentrati hanno dato una grossa mano alla squadra, questo è il risultato della coesione e dell’unità d’intenti che abbiamo. Quando i due attaccanti giocano e corrono come oggi siamo davvero una squadra di spessore alto, perché quando i 2 attaccanti si muovono tanto creano continuità e permettono di tirare fuori la qualità di tutti”.

Vandeputte: “Sono molto contento per il mio gol, ma soprattutto per la squadra e i tifosi, è bellissimo vedere come la gente ci sopporta ogni domenica. Il mister mi chiede spesso di fare il taglio che ho fatto oggi, il pallone è arrivato e mi sono fatto trovare pronto. È stato un gran gol anche grazie al cross di Giacomelli che è stato perfetto. E’ stata una partita fatta da grande squadra, abbiamo fatto tutti dei grandi sacrifici per vincere, farlo con un 3-1 in casa davanti al nostro pubblico è ancora più bello. Sappiamo che siamo in un girone difficile però non guardiamo dietro a quello che fanno le altre squadre ma pensiamo a noi stessi, giochiamo partita dopo partita, dopo alla fine faremo i conti”.

Marotta: “Abbiamo fatto una grande partita e abbiamo dimostrato grande forza, dopo lo svantaggio iniziale non era facile con una squadra così esperta, ma siamo stati bravi e non abbiamo mai mollato. Dobbiamo fare ogni partita la capolista, è un campionato molto equilibrato, non molla nessuno, nonostante i nostri 42 punti siamo solo a più 4 sulla seconda, però sappiamo che dobbiamo continuare così. Abbiamo superato un altro step, adesso ci aspettano altre 2 partite prima della sosta e dobbiamo cercare di prepararle bene per fare bottino pieno. Sul primo gol c’è stato un errore del loro difensore, ho visto il portiere fuori e ci ho provato. Sono contento che un gol del genere sia arrivato questa sera perché è stato fondamentale per vincere la partita. Sul secondo gol è stato molto più semplice mi ha dato una bella palla Jari e io ho dovuto solo spingerla in porta, fortunatamente abbiamo chiuso la partita che era molto in bilico perché loro si rendevano spesso pericolosi. Io posso anche non segnare, la cosa più importante è l’atteggiamento. Il mister durante la settimana mi sprona tantissimo perché mi dice che sono un po’ pigro ad attaccare il primo palo, e oggi abbiamo visto che ha avuto ragione. Il nostro pubblico è sicuramente da categorie superiori, sono i numeri che lo dimostrano, per noi è motivo di grande orgoglio, siamo molto contenti della stagione che stiamo facendo e delle emozioni che stiamo regalando, speriamo di arrivare fino alla fine così. Era da un pochino che non segnavo, ma io ero tranquillo perché mi conosco, infatti oggi sono arrivati i gol, spero di continuare così perché i gol per la squadra sono molto importanti”.