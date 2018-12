LR Vicenza: gli auguri dei Clubs e di Rosso, nel segno di Cinelli

Si è svolta martedì presso il Ristorante “Ai Gelosi” di Valproto la tradizionale cena natalizia del Centro di Coordinamento Clubs Biancorossi. Per la società erano presenti il Direttore Generale Bedin, il DS Seeber, la responsabile della comunicazione Vivian e tutta il gruppo agli ordini di mister Colella.

Per la squadra hanno preso la parola l’allenatore, il capitano Bizzotto e il capocannoniere Giacomelli, festeggiatissimi dagli oltre 400 tifosi i quali hanno intonato a gran voce i tradizionali cori di incitamento, confortati dalla notizia che trapelava in sala circa il possibile ingaggio di Antonio Cinelli.

Erano presenti rappresentanze di tutti i settori della tifoseria, dalla curva ai Distinti ed è stato letto dal presidente CCCB Salomoni un messaggio speciale di Renzo Rosso, impegnato fuori d’Italia, rivolto al mondo del Lane e del quale riproduciamo per intero il testo. Al termine dell’incontro conviviale sono stati estratti i premi della lotteria biancorossa. Appuntamento per tutti sabato pomeriggio al Menti per la partita casalinga contro il Teramo.