L.R.Vicenza - Campodarsego: la diretta

I biancorossi di mister Colella scendono in campo per la loro quarta amichevole. Partita anticipata di mezz'ora rispetto al primo orario previsto. Alle 18 allo stadio di Caldogno il L.R. Vicenza affronterà il Campodarsego, squadra militante in serie D.

Anche questa amichevole è l'occassione per il mister di provare nuove strategie. Colella dovrebbe continuare con lo schema 4-2-3-1 ma non è escluso che lo alterni con il 4-3-2-1. Attesa anche per il probabile esordio dell'ultimo acquisto Andrea De Falco.