Calendario serie C: esordio del L.R. Vicenza con la Giana Erminio al Menti

AGGIORNAMENTO ORE 12.50

Non è ancora ufficila la data della partita di debutto del Vicenza al Menti anche se il match dovrebbe disputarsi domenica 16 alle 18:30

Ecco Il calendario del L.R. Vicenza

1 giornata: L.R. Vicenza-Giana Erminio (19 settembre 2018 - 30 dicembre 2018)

2 giornata: Renate-L.R. Vicenza (23 settembre 2018 - 20 gennaio 2019)

3 giornata: L.R. Vicenza-Rimini (26 settembre 2018 - 23 gennaio 2019)

4 giornata: Feralpisalò-L.R. Vicenza (30 settembre 2018 - 27 gennaio 2019)

5 giornata: L.R. Vicenza-Vis Pesaro (7 ottobre 2018 - 3 febbraio 2019)

6 giornata: Pordenone-L.R. Vicenza (14 ottobre 2018 - 10 febbraio 2019)

7 giornata: L.R. Vicenza-Monza (17 ottobre 2018 - 13 febbraio 2019)

8 giornata: Fermana-L.R. Vicenza (21 ottobre 2018 - 17 febbraio 2019)

9 giornata: L.R. Vicenza-Virtus Vecomp Verona (28 ottobre 2018 - 24 febbraio 2019)

10 giornata: Imolese-L.R. Vicenza (4 novembre 2018 - 3 marzo 2019)

11 giornata: L.R. Vicenza-Sambenedettese (11 novembre 2018 - 10 marzo 2019)

12 giornata: Triestina-L.R. Vicenza (18 novembre 2018 - 17 marzo 2019)

13 giornata: L.R. Vicenza-Sudtirol (25 novembre 2018 - 24 marzo 2019)

14 giornata: Ternana-L.R. Vicenza (2 dicembre 2018 - 31 marzo2019 )

15 giornata: L.R. Vicenza-Teramo (9 dicembre 2018 - 7 aprile 2019)

16 giornata: Gubbio-L.R. Vicenza (12 dicembre 2018 - 14 aprile 2019)

17 giornata: L.R. Vicenza-Ravenna (16 dicembre 2018 - 20 aprile 2019)

18 giornata: A.J. Fano-L.R. Vicenza (23 dicembre 2018 - 28 aprile 2019)

19 giornata: L.R. Vicenza-Albinoleffe (26 dicembre 2018 - 5 maggio 2019)

AGGIORNAMENTO ORE 12:15

Ecco la prima giornata del girone B: L.R. Vicenza sfiderà al Menti la Giana Erminio

Fermana-Virtusvecomp Verona

Gubbio-Ravenna

Imolese-Albinoleffe

L.R. Vicenza-Giana Erminio

Monza-Feralpisalò

Pordenone-Fano

Sambenedettese-Renate

Sudtirol-Teramo

Ternana-Rimini

Triestina-Vis Pesaro

Ecco la prima giornata del giorone C

Bisceglie-Vibonese

Casertana-Cavese

Catanzaro-Potenza

Matera-Rieti

Monopoli-Catania

Paganese-Rende

Siracusa-Juve Stabia

Trapani-Reggina

Viterbese-Sicula Leonzio

riposa: Virtus Francavilla

AGGIORNAMENTO ORE 12:10

Ecco la prima giornata del girone A

Albissola-Olbia

Arzachena-Carrarese

Gozzano-Entella

Juventus U23-Alessandria

Lucchese-Arezzo

Pisa-Cuneo

Pontedera-Novara

Pro Patria-Pistoiese

Pro Piacenza-Robur Siena

Pro Vercelli-Piacenza

AGGIORNAMENTO ORE 12

Gravina sul palco: "Oggi ci auguriamo di dare il via al campionato, sapendo che sono ancora tante le nubi che si addensano sul nostro sistema. Nubi che probabilmente richiederanno ancora moltissime riflessioni e verifiche, per arrivare al chiarimento di uno strappo storico. Mi stupisce vedere come il calcio italiano possa contare su dirigenti che inneggiano a un inizio di un processo di riforma con un provvedimento di questo tipo".

AGGIORNAMENTO 11: 40

Inizio probabile della prima giornata in notturna tra martedì 18 e mercoledì ma dopo la composizione del calendario ci potranno essere degli anticipi domenica 16 o lunedì 17.

AGGIORNAMENTO 11:35

Al via a Firenze il sorteggio per la composizione del calendario. Pochi i dirigenti presenti, tra loro Paolo Bedin, direttore generale L.R. Vicenza.

In attesa di scoprire il prossimo avversario del Lane, la Lega ha reso noto le date della fase finale della Coppa Italia di Serie C 2018-19. Turni di elimanazione diretta per 11 squadre vincitrici ai primi turni: Albissola, Gozzano, Virtusvecomp Verona, Lucchese, Imolese, Fano, Arzachena, Teramo, Catanzaro, Potenza e Siracusa.

Primo turno qualificazione: 10 ottobre; Secondo turno sedicesimi: 31 ottobre; Ottavi di finale: 14 novembre; Quarti di finale 28 novembre.

Semifinali: andata 27 febbraio 2019; ritorno 13 marzo 2019

Finale: andata 3 aprile 2019; ritorno 24 aprile

I GIRONI

Dopo la decisione del Coni sulla serie B è finalmente arrivato il momento del calendario della serie C. È stata resa ufficiale dalla Lega la suddivisione dei gironi. Sono 59 le squadre che parteciperanno al campionato 2018-2019. Mentre mercoledì alle 11:30 ci sarà il sorteggio delle partite e la data di inizio ufficiale del campionato che, secondo indiscrezioni, potrebbe essere già domenica 16 settembre.

Due gironi da 20 squadre, uno da 19. È questa la suddivisione della Lega. Nel Girone A entreranno i club del Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, compresa la Juventus B; nel B troveremo squadre del Nord-Est - quindi anche il L.R. Vicenza - e della riviera adriatica, con in più il Gubbio; nel Girone C i club del Sud Italia.

I tre gironi nel dettaglio:

Girone A: Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena e Virtus Entella.

Girone B: Albinoleffe, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, L.R. Vicenza, Virtus Vecomp Verona, Vis Pesaro.

Girone C: Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Reggina, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese

Alle 11.30 verranno resi noti i calendari della serie.

(Articolo in aggiornamento)