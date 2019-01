Ufficiale: doppio colpo biancorosso arrivano Guerra e Martin dalla Feralpisalò

La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito, a titolo definitivo dalla Feralpisalò, il diritto alle prestazioni sportive di Simone Guerra e Marco Martin.

Guerra, attaccante classe ’89, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2020. Nella stagione 2017/2018 ha conquistato il titolo di capocannoniere della Serie C con 19 reti siglate. Alla Feralpisalò dal luglio 2015, ha messo a segno 42 reti condite da 20 assist. In passato ha indossato le maglie di Venezia, Matera, Benevento e Piacenza. Ha ottenuto per due volte la promozione in Serie B con la maglia dello Spezia nella stagione 2011/2012 e con la maglia della Virtus Entella nella stagione 2013/2014.

Martin, terzino sinistro classe ’87, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2019. Arrivato alla Feralpisalò nella scorsa stagione ha collezionato oltre 40 presenze con i gardesani. In passato ha vestito le maglie in Serie B di Cittadella, Treviso, Pescara con cui ha conquistato la promozione in Serie A nella stagione 2011/2012 e Pordenone, Pavia, Sudtirol, Viterbese in Serie C.

Entrambi i giocatori saranno a disposizione di mister Serena già dall’allenamento del pomeriggio, alle 14.30, presso il Centro Sportivo di Capovilla di Caldogno.