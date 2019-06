Ufficiale: Federico Scoppa al LR Vicenza

Scoppa, centrocampista argentino classe ’87, nell’ultimo biennio ha vestito la maglia del Monopoli del quale è diventato capitano, collezionando 63 presenze in campionato, condite da 1 gol e 8 assist.

Arrivato in Italia con l’esperienza a Catania nella stagione 2016/2017, è cresciuto nelle giovanili del Boca Juniors per poi passare al Porto, successivamente esperienze nel Leixões e allo Sporting da Covilhã (in Seconda Divisione portoghese), all’Inter Turku (Serie A finlandese), per poi rientrare in Argentina tra le fila del Defendores de Belgrano, una parentesi al San Marcos de Arica, nella massima divisione del campionato cileno e infine il Santamarina de Tandil (Serie B argentina) e l’Atlético de Rafaela (Primera División Argentina).

Benvenuto Federico!