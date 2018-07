Calciomercato L.R. Vicenza: l'attaccante in doppia cifra

Prosegue sottotraccia il lavoro di completamento dell'organico da parte di quella vecchia volpe di Werner Seeber, uno che a Bassano (si può ancora usare questa parola, senza incorrere in ulteriori reprimenda dalla stanza dei bottoni?) ha dimostrato di non aver bisogno nè di consigli, nè di sollecitazioni. C'è curiosità, legittima, tra i tifosi di sapere tutto e in fretta, ma non va data fretta ai timonieri. Il DS sa benissimo, d'accordo con mister Colella, quali sono i tasselli opportuni per completare la rosa della squadra. In avanti, i nomi in cima alla sua lista sono quelli fatti e strafatti.

EUSEPI E BRIGHENTI: I BOMBER CHE PIACCIONO

Eusepi è una prima scelta, che presenta tuttavia almeno un paio di difficoltà non trascurabili: ha un ingaggio decisamente fuori dagli standard previsti in via Schio ed inoltre pare avere più di un pretendente in Cadetteria. Meno lontano avrebbe potuto essere Brighenti, per il quale sembrava alle viste una compartecipazioni sui costi con la Cremonese, ma la micidiale doppietta appena realizzata contro il Pisa, sembra aver raffreddato nei grigiorossi la voglia di privarsene. Il Vicenza tuttavia non ha affatto mollato l'osso. I due bomber piacciono e si inserirebbero a pennello nelle strategie del 4/3/2/1.

LA TERZA POSSIBILITÀ

Dovessi dire la mia, in ogni caso, non escluderei che Seeber possa tenere nel taccuino una terza possibilità, che per il momento non vuol bruciare con un interessamento troppo palese (magari Tommaso Ceccarelli, ex Prato?). La "cerca del Graal" coinvolge poi l'ormai famigerato centromediano metodista, o play basso se più vi piace. Ruolo cardine del gioco. Decaduta l'operazione Cascione, resta in piedi quella Troiano, altro ottimo elemento per esperienza e capacità di guidare un gruppo. Anche in questo caso, tuttavia, non si tratta dell'unica opzione sul tappeto. Sono diversi i giocatori d'ordine ancora disponibili sul mercato.

Nella prima conferenza stampa, per inciso, la dirigenza ha manifestato la volontà di dare a Colella, già dal ritiro, un canovaccio di squadra molto simile a quella definitiva. Non mi stupirei dunque che la prossima mossa a concretizzarsi fosse proprio quella relativa al mediano. Forse già nelle prossime ore... Quanto alla trequarti, è noto che piace Luca Cattaneo, elemento di peso tra quelli liberati dalla Reggiana. Una mezzala sinistra che potrebbe dare un'alternativa a Giacomelli e coprire anche Curcio, nel caso il mister volesse provare una prima linea a due.

SEEBER, LA VECCHIA VOLPE

Per chiudere la parentesi mercato, aggiungiamo che non si può nemmeno escludere che il DS, di qui alla chiusura delle trattativa, stia con gli occhi ben aperti, pronto a cogliere opportunità di mercato anche in altri ruoli , specie nella seconda metà di agosto, quando qualche club si ritroverà con i ranghi troppo affollati e tempi quasi scaduti per vendere. Sto pensando, in questo momento, ad un altro difensore centrale e ad un giovane attaccante di prospettiva. Ma è inutile insegnare il mestiere a Seeber. Vecchia volpe, abbiamo detto. Lasciamola dunque libera di cacciare…