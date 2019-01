Il punto di Alberto Belloni: calciomercato, nel mirino c'è Zorro

Sistemati con il doppio colpo Martin/Guerra sia la fascia difensiva sinistra che il nome per l’attacco da affiancare ad Arma, resterebbero ancora un paio botti per completare il Vicenza.2 destinato a recitare da protagonista nella seconda parte del campionato. Si tratta di un posto da trequartista, soprattutto se si decidesse di non avvalersi più delle prestazioni di Curcio e soprattutto di un elemento capace di prendere in mano il gioco della squadra, ora che De Falco ha fatto le valige (invero, senza rimpianti reciproci) verso Reggio Calabria.

IN ARRIVO "ZORRO": CHI È ANDREA ARRIGONI

Il nome più gettonato, in questo momento è quello di Andrea Arrigoni. Chi è questo centrocampista? Nato 30 anni fa, è cresciuto nel prestigioso vivaio dell’Atalanta e in carriera da professionista ha vestito, oltre alla maglia orobica, quelle di Lecco, Ternana, Pavia, Cosenza e infine Lecce, dove ha disputato le ultime tre stagioni. Si tratta di un elemento che per caratteristiche si adatta bene alle esigenze del Vicenza: è un classico regista, anche equilibra la classe al dinamismo e alla capacità di recuperar palla.

Dovendo fare un paragone caro ai tifosi biancorossi, più Moretti che Di Gennaro, per intenderci. La sua posizione favorita è come playmaker davanti alla difesa, anche se puà agire anche da mezzala destra. Con la casacca dei salentini ha dimostrato inoltre grande affidabilità fisica (ben 36 presenze l’anno scorso) e capacità di vestire i panni del leader grazie al carisma conquistato in campo e in spogliatoio. Il suo limite è di vedere poco la porta (solo 5 reti nelle ultime 5 stagioni) ma si è messo in mostra per la sua capacità di fornire assist e assicurare geometrie efficaci al gioco.

Non a caso la stampa sportiva di Lecce l’ha giudicato nel 2018 il giocatore dal migliore rendimento di tutta la rosa giallorossa. Predilige giocare in un centrocampo a tre, ma si adatta bene anche nello schieramento a quattro. Il soprannome di Zorro se l’è guadagnato giocando con la mascherina dopo la frattura al naso. Di lui il suo ex tecnico Liverani ha detto: “E’ il giocatore cui nessun allenatore rinuncerebbe a cuor leggero.”