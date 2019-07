LR Vicenza: due nuovi acquisti in biancorosso

La società LR Vicenza comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dalla Pro Vercelli, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Emmanuello e titolo definitivo dall’Ascoli Calcio 1898 FC, il diritto alle prestazioni sportive di Emanuele Padella.

Emmanuello, centrocampista classe ’94, nell’ultima stagione è sceso in campo in 31 gare con le maglie della Pro Vercelli e della Juventus U23. In precedenza per lui 4 stagioni disputate in Serie B nelle quali ha registrato 83 presenze con le maglie di Cesena, Perugia e Pro Vercelli, condite da 6 reti e 7 assist

Padella, difensore centrale classe ’88, nelle ultime due stagioni con la maglia dell’Ascoli ha disputato 54 partite in Serie B, indossando anche la fascia di capitano.

In precedenza per lui 4 stagioni al Benevento, nelle quali ha conquistato la promozione in Serie B. Ha vestito inoltre le maglie di Virtus Entella, Grosseto, Cisco Roma e Prato. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2021.