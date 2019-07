Ufficiale: Daniel Cappelletti al LR Vicenza

La società LR Vicenza comunica che il calciatore Daniel Cappelletti ha sottoscritto un accordo biennale.

Cappelletti, difensore classe ’91, nell’ultima stagione ha registrato 30 presenze in Serie B con il Padova, siglando 4 reti.

In carriera ha centrato due promozioni in Serie B con Padova e Cittadella, vestendo anche le maglie di Sudtirol, Juve Stabia e Sassuolo.

Benvenuto Daniel!