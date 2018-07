L.R. Vicenza, campagna abbonamenti: lunghe code al Menti

Nerone, l'anticiclone africano, non ha fermato la tifoseria biancorossa che all'apertura della campagna abbonamenti si è presentata in massa fin dalle 9 di martedì mattina. Lunghe code allo sportello della biglietteria dello stadio Menti, sotto al solo cocente e all'afa, con la società che distribuiva bottigliette d'acqua per chi stava in attesa.

Da martedì fino al sabato è il turno dei vecchi abbonati che hanno la prelazione sugli abbonamenti e che però dovranno sostituire la "tessera del tifoso" con la nuova card di fidelizzazione compilando un modulo. La procedura e qualche problema al sistema informatico, oltre che al flusso di persone - alle 15, appena riaperta la biglietteria, erano già una cinquantina i tifosi - ha causato qualche rallentamento.

I supporter non si scoraggiano "ne vale la pena, anche sotto alla canicola", dicono. E in molti sono convinti che l'obbiettivo lanciato da Rosso di arrivare a quota 10mila si potrebbe raggiungere. Per la sottoscrizione dei nuovi abbonati il giorno di inizio è invece lunedì 6 agosto.