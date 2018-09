L.R. Vicenza, nuovo ingresso nello staff tecnico: arriva Andrea Basso

Entra a far parte della famiglia biancorossa Andrea Basso, che affiancherà il Segretario Generale Renato Schena, come team manager.

Basso, classe ’76, nelle ultime due stagioni ha rivestito il ruolo di Responsabile Tecnico del Centro Federale Territoriale presente ad Istrana. Dal 2013 al 2016 è stato selezionatore della Rappresentativa Regionale Juniores del Veneto e nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 ha guidato gli Esordienti e gli Allievi Nazionali del Bassano Virtus.

In precedenza per lui una lunga carriera come difensore nella quale ha vestito le maglie di Genoa in Serie B, Mestre, Vis Pesaro, Belluno e Bassano in Serie C, dove ha disputato 8 stagioni, indossando la fascia di capitano.



Andrea Basso verrà presentato mercoledì alle 12,30, allo stadio Menti”.