L.R. Vicenza: battesimo a breve

Il nascituro L.R. Vicenza è già al lavoro in via Schio da martedì per completare la trasformazione e far partire la società. La certezza dello sbocco della situazione non è ancora certa ma secondo fonti interne è attesa una risoluzione a brevissimo. Probabilmente entro due giorni verrà annunciata l'ufficializzazione.

Il direttore tecnico Paolo Bedin ha ufficialmente preso le guida unificando gli staff di Vicenza e Bassano. Entro il 15 luglio deve essere tutto pronto perché poi si va in ritiro ad Asiago.