L'opinione di Alberto Belloni: "Dopo il Ravenna, il Vicenza è morto"

Quando si parla di questo Vicenza è prudente evitare di dire “Abbiamo toccato il fondo”, perché c’è sempre qualcosa di peggio del peggio. Per uno come me che ha cominciato ad andare allo stadio a 7 anni e dopo 60 è ancora qui a commentare le gesta biancorosse, assistere ad una prestazione come quella contro il Ravenna è stato doloroso, prima ancora che irritante. E ribadisco quel che ho detto ieri a caldo, subito dopo il triplice fischio che ha sancito l’ennesima figuraccia.

Per commentare questo schifo possiamo scegliere la via più semplice, quella da Bar Sport: la responsabilità è individuale, tutta dei singoli personaggi che hanno bazzicato via Schio. Se siamo qui, cioè, la colpa è esclusivamente prima di Cassingena, poi di Polato, poi di Pastorelli, ora di Capuzzo ecc. E toglierci il pensiero.

Oppure possiamo provare a fare un ragionamento più complesso,