L'Hellas Verona a caccia di talenti vicentini

Due ragazzi del settore giovanile dell’Arzignano Valchiampo stanno vivendo una grande esperienza umana e sportiva, sostenendo un periodo di prova con il club professionistico dell’Hellas Verona. Si tratta dei 2002 Lamberti e Candiani, che nella giornata di martedì si sono allenati con la società scaligera, in un incontro amichevole contro una rappresentativa trentina, per farsi valutare dallo staff tecnico gialloblu.

Giovanni Candiani, difensore centrale vicentino già convocato quest’anno due volte in prima squadra, da quattro anni milita nell’Arzignano Valchiampo, mentre in precedenza aveva giocato nel Real Vicenza. Tommaso Lamberti, attaccante centrale, da due anni all’Arzignano Valchiampo dopo essersi formato nel Longare. Ad entrambi, giocatori e punti di forza della formazione Allievi Elite gialloceleste, vogliamo rivolgere un grandissimo in bocca al lupo.

