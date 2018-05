L'era Rosso Vicenza: il comunicato della Curva Sud

A seguito dell'asta conclusasi con l'offerta di Renzo Rosso come unica proposta di acquisto del nostro amato Vicenza Calcio, ci teniamo a spendere due parole su quello che è il pensiero della curva e su alcuni principi fondamentali che sono alla base della nostra fede.

Innanzitutto invitiamo tutti a riflettere con calma e ad aspettare prima di assumere prese di posizione drastiche senza ancora conoscere la verità. Non sappiamo bene quali siano i piani che verranno attuati a seguito di questa possibile nuova proprietà e non vogliamo assolutamente lasciarci trasportare da chiacchiere prima di aver ascoltato i protagonisti di questa vicenda.

Ad oggi siamo sicuri solamente di una cosa, ovvero che finalmente chiuderemo la porta verso il vecchio marciume che ci ha portati sul baratro. Siamo inoltre convinti che, tra i vari personaggi che si sono avvicinati al Lane in questi anni, non possiamo paragonare un imprenditore di successo come Renzo Rosso a quei 4 beduini che fino ad oggi aleggiavano con assegni fantasma attorno alle aule del tribunale.

D'altro canto, siamo anche certi che il nostro amore si chiama Vicenza Calcio, è nato nel 1902 e indossa una maglia a strisce biancorosse.

Il resto sono "ciacole" per gonfiare i giornali.

Attendiamo che vengano esposti i dettagli dell'offerta e auspichiamo un incontro con chi di dovere nel breve periodo. Solo allora, quando sarà chiaro cosa potrebbe succedere, ci muoveremo. E abbiamo già dimostrato che sappiamo muoverci in maniera forte, nel bene e nel male.

Noi siamo Vicenza!