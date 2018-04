E' stata decisa, nella giornata di giovedì, la data per la prima battitura dell'asta per l'acquisto del Vicenza Calcio: si tratta del 27 aprile, quindi una settimana dopo quanto trapelato nei giorni scorsi. Per sapere ulteriori dettagli bisognerà attendere la pubblicazione del bando. Silenzio assoluto su quanto riguarda eventuali partecipanti.