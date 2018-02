L'Associazione Morosini entra nelle scuole per le “Giornate dello Sport”

L’Associazione Morosini comunica che sarà parte integrante delle iniziative che coinvolgono gli Istituti scolastici di Vicenza durante la settimana promossa dalla Regione Veneto denominata “Giornate dello Sport”.

Si concretizza sempre di più l’obiettivo morale dell’Associazione nata quasi sei anni fa in ricordo del calciatore Piermario Morosini con obiettivi specifici relativi alla formazione di tutte le buone regole di vita verso i giovani. In modo particolare nelle giornate dedicate allo sport nelle scuole, interverranno cardiologi e nutrizionisti dello sport oltre alla presenza gradita di alcuni spiccati protagonisti dello sport vicentino ma non solo.

L’Associazione Morosini sarà presente presso gli Istituto “IPSIA F. Lampertico” nella giornata di giovedì 15 dalle 8.40 alle 10.40 e all’Istituto “G.A. Farina” nella giornata di venerdì 16 dalle ore 10.40 alle 12.40.

Gli studenti delle classi superiori parteciperanno quindi agli interventi del dott. Paolo Magagna (cardiochirurgo Ospedale San Bortolo), i nutrizionisti Eleonora Orso (dietista) e Mattia Baretta (personal trainer), l’atleta della pallavolo Marco Meoni oltre alle giocatrici della Pallavolo Anthea Vicenza e i giocatori della Rangers Rugby Vicenza. Alcuni nomi degli sportivi presenti: il pilone biancorosso Jose Matias Sonzogni Argiro, la palleggiatrice Giada Gorini e il centrale Syria Tangini. In occasione di questi appuntamenti, l’Associazione Morosini sarà diretta promotrice della formazione al corso di rianimazione cardio polmonare Bls-d di otto studenti dei rispettivi istituti.

Crediamo fortemente che siano i ragazzi stessi a essere i primi divulgatori di quanto sia necessario contribuire alla vita di una qualsiasi persona che possa chiedere il loro intervento imparando così le manovre necessarie a soccorrere chiunque in caso di arresto cardiaco e a utilizzare correttamente il defibrillatore semi automatico.

Il Presidente Emanuele Arena, con tutto il Direttivo, ringrazia l’ufficio scolastico Regione per il Veneto, i Presidi degli Istituti scolastici coinvolti per la massima disponibilità e collaborazione per questa iniziativa e le società sportive aderenti quali Rangers Rugby Vicenza e Pallavolo Anthea Vicenza.