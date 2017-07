Italian Bowl Weekend: Cleavers e Panthers sugli scudi

Non poteva mancare il flag football allo Stadio Menti in questa 3 giorni interamente dedicata alla "palla lunga un piede". Dopo la grande festa di sabato sera con l’assegnazione dello scudetto di Prima Divisione ai Seamen Milano, e con il prato del Menti ancora invaso dai coriandoli tricolore, le 4 squadre finaliste maschili e femminili di Coppa Italia hanno dato vita all’ultimo atto della Coppa Italia, trasmesso in diretta streaming su FIDAF TV.

Sotto un caldo africano, vero protagonista dell’intero weekend, vincono i Cleavers Cavriago (RE) tra le squadre maschili, battendo in finale i Refoli Trieste per 27 a 21. Terzo gradino del podio per gli Heroes Milano, che hanno sconfitto i Red Tigers Ortona per 39-35.

Sul fronte femminile, vittoria per le Panthers Parma contro le Pink Elephants Catania per 26 a 12, ennesima sfida al vertice per due delle formazioni più competitive e vincenti del panorama “rosa” di questo sport. Terzo posto per le Morrigans Palermo ai danni delle Driadi Torino, battute per 26 a 0.