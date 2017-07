Italian Bowl Weekend, ai Black&Bills il Silver Bowl

L'Italian Bowl Weekend si è chiuso domenica sera con una partita bellissima che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Alla fine i Black&Bills Rivoli si sono imposti per 35 a 29 sugli Hogs Reggio Emilia aggiundicandosi il Silver Bowl, il titolo di Seconda Divisione.

L'ultimo atto è cominciato alle 16 con l’assegnazione del premio Lucia Strain per il più rapido realizzatore del campionato di Seconda Divisione a Davide Capra, dei Gladiatori Roma.

LA CRONACA DELLA SFIDA

Gli Hogs partono in attacco e sfoderano subito le proprie armi, arrivando con le corse di Luca Callegati sulle 15 yards avversarie, sufficienti per tentare il field goal che vorrebbe dire primi punti sul tabellone. Ma il kicker, Nicolò Iotti non centra i pali e il primo drive offensivo del Silver Bowl si chiude con un nulla di fatto. Se gli Hogs hanno nelle corse la loro arma migliore, è il gioco aereo quello prediletto dai Blacks&Bills, ma nel primo drive Elia Giachino non riesce a sorprendere la difesa reggiana e i piemontesi sono costretti al punt.

Dopo una fase di dominio delle difese, a 4’40 dal termine del primo quarto i Blacks&Bills passano in vantaggio grazie ad una serie di lanci precisi di Giachino su 3 diversi ricevitori, per poi recapitare la palla nelle mani di Michele Viotto che si invola in endzone. Luca Brun calcia tra i pali e il risultato si sblocca: 7-0. Gli Hogs non riescono a superare il muro difensivo innalzato davanti a loro dai ragazzi di coach Brigham e la palla torna rapidamente nelle mani dei Blacks&Bills. E’ un intercetto di Federico Montecchi ai danni di Giachino a rompere l’inerzia momentanea della partita e a regalare un importante turnover agli Hogs, che capitalizzano in possesso andando a segno con una grande corsa di Callegati. Il TD viene annullato per fallo e i reggiani non riusciranno a chiudere il drive con un’altra segnatura.

A 3’18 dalla pausa di metà partita i Blacks&Bills aumentano il vantaggio con un’azione personale del QB, Elia Giachino, e con la trasformazione di Brun.

A 12 secondi dallo scadere, gli Hogs accorciano le distanze con una funambolica corsa di Callegati, ma la trasformazione non va a segno e si va negli spogliatoi sul 14 a 6.