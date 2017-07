Italian Bowl Weekend, i "Marinai" vincono la grande sfida del football americano al Menti

Grandi emozioni a Vicenza sabato con la giornata clou dell’Italian Bowl Weekend con l'emozione del finale Campionato Prima Divisione e la sfida tra Seamen e Rhinos. E domenica si chiude con le finali Coppa Italia Flag Football maschile e femminile e Silver Bowl (finale Campionato Seconda Divisione).

Dopo l’”antipasto” rappresentato dal KPRO All Star Game, i Meet & Greet con "Calvin “Megatron” Johnson", tanti applausi e anche occhi lucidi per la premiazione degli azzurri del 1987, l’ultimo Blue Team italiano ad aver vinto un Campionato Europeo. Cerimonia emozionante che ha dimostrato, se mai ce ne fosse bisogno, che il football americano è uno di quegli sport che, una volta praticato, non si dimentica più per i valori di fratellanza, amicizia e fair play che legano indissolubilmente i giocatori tra di loro.

A seguire, lo spettacolo è continuato con i primi 10 atleti ad entrare nella Hall of Fame della FIDAF: Giovanni Colombo, considerato il “papà” del football americano in Italia, colui al quale è intitolato il trofeo dell’Italian Bowl, il Gionni Colombo Trophy; e poi Giulio Felloni, Giorgio Longhi, Marcello Loprencipe, Alberto Marcucci, Giorgio Mazzucchelli, Raymond Semko, Pietro Zoncati, Robert Frasco e Bruno Beneck, tutti dirigenti o atleti che in qualche modo hanno segnato la storia del nostro football. Brividi agli inni nazionali, entrambi cantati a cappella, quello americano da Sasha Shelor, figlia di un componente della band the The Dusty Saddle Boys, protagonisti dell’Half Time Show; per l’Inno di Mameli la bellissima voce del tenore Dario Magnabosco.

SEAMEN VS RHINOS: LA CRONACA DELLA PARTITA