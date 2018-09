Un vicentino alla corte di Mancini: Lazzari in Nazionale

Dalla Serie D alla Nazionale in cinque anni: un quintuplo salto mortale per Manuel Lazzari, nato a Valdagno 24 anni, e arrivato alla corte della miracolosa Spal grazie alla fusione con la Giacomense, con la quale militava.

Mister Mancini ha voluto il terzino destro tra i 31 convocati per la Nations League (30, ora che Pellegri ha lasciato il ritiro), dove gli azzurri esordiranno contro la Polonia il 7 settembre a Bologna e contro il Portogallo del 10 settembre a Lisbona. Una gioia indescrivibile per chi, giovanissimo, era stato scartato dal Vicenza e ora si trova ad allenarsi con i big. Difficile trovare un posto nel 4-3-3 del tecnico, ma ci sono 180 minuti a disposizione per poter mettere in tabellino l'esordio in Nazionale maggiore.

Grazie a Lazzari, la provincia berica ritrova la maglia azzurra dopo 2 anni, quando Marchetti era il terzo portiere di Conte.

I convocati di Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Mattia Caldara (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Manuel Lazzari (Spal), Alessio Romagnoli (Milan), Daniele Rugani (Juventus), Davide Zappacosta (Chelsea).

Centrocampisti: Nicolo' Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea), Lorenzo Pellegrini (Roma), Nicolo' Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Mario Balotelli (Nizza), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Giacomo Bonaventura (Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Simone Zaza (Torino)

La probabile formazione

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Benassi, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct: Roberto Mancini