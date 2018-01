Insulti antisemiti: i padovani oltraggiano Primo Levi a Vicenza

"Se questo è un uomo"

e, sotto al titolo del celeberrimo libro di Primo Levi sull'Olocausto, il disegno stilizzato di un uomo con la maglia del Vicenza che sta addentando un gattino. Così gli ultras del Padova hanno celebrato la Giornata della Memoria, il 27 gennaio, allo stadio Menti, durante Vicenza-Padova,

Il Giorno della Memoria

Questa data è stata scelta perchè in quel giorno del 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa arrivarono nei pressi della città polacca di Auschwitz (Oświęcim in polacco) scoprendo l’enorme campo di concentramento e sterminio utilizzato nel corso del genocidio nazista: verso mezzogiorno, le prime truppe sovietiche del generale Viktor Kurockin entrarono ad Auschwitz e trovarono circa 7.000 prigionieri che erano stati lasciati nel campo. Molti erano bambini e una cinquantina di loro aveva meno di otto anni. Erano sopravvissuti perché erano stati usati come cavie per la ricerca medica.

Antisemitismo negli stadi

Gli ultras patavini non sono certo i primi a sciorinare slogan antisemiti nelle curve: l'ultimo eclatante episodio ha visto coinvolti i tifosi laziali che, prima del derby dell'ottobre scorso, avevano diffuso delle figurine di Anna Frank con la maglia della Roma. Nonostante il grande clamore mediatico e la risposta di molte altre curve, alla società di Lotito sono stati comminati solo 50mila euro di multa.

I controlli

Vista l'estrema attenzione delle forze dell'ordine nel controllare il materiale che viene introdotto negli stadi, tanto da impedire l'ingresso della bandiera del Veneto, in quanto considerato simbolo politico, resta un mistero come questo striscione sia riuscito a varcare i tornelli.