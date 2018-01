Il Vicenza di Sanfilippo prende forma: ecco il nuovo staff

Sta prendendo forma il Vicenza di Fabio Sanfilippo. Dopo la riunione di mercoledì con squadra, giovedì mattina si è recato in banca per il deposito della firma per il conto corrente della società; con lui c'era la dottoressa Cinzia Tosini, che sarà con ogni probabilità la nuova amministratice. Ora non resta che attendere i primi denari per pagare gli stipendi, che - come ha garantito più volte il torinese - saranno pagati lunedì.

Il resto della giornata Sanfilippo l'ha passata a Milano con il suo staff e, presumibilmente, con i suoi finanziatori, passando al setaccio la documentazione prelevata nei giorni scorsi in via Schio. Come è noto, anche dai precedenti passaggi di propietà, non è un lavoro nè breve nè facile. Dal 9 il futuro presidente sarà in pianta stabile a Vicenza.

Da venerdì in arrivo novità anche nell'organigramma: con buone probabilità il nuovo DG sarà Fabrizio Lucchesi (ex Latina e Pisa) e potrebbe arrivare anche Silvio Aimo, come coordinatore della parte tecnica.

Come amano ricordare i tifosi, il cronometro sulle sorti del club fondato nel 1902 fa "tic tac tic tac", ma Sanfilippo sembra intenzionato a vincere la corsa contro il tempo.