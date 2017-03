Il Vicenza con i ragazzi dell’associazione Agendo e dell’Uisp Sport Antenne

Un giorno da “campioni” biancorossi. E insieme ai loro idoli. Ecco, che l’iniziativa “Un giorno per la nostra città – Le diversità nelle identità, superando barriere architettoniche e culturali“, organizzata dal nostro club, dal Comune di Vicenza e dalla Lega Serie B, si è trasformata in un momento bellissimo per i venti ragazzi dell’associazione Agendo e dell’Uisp Sport Antenne. Lo riferisce il sito ufficiale.



Una mattinata favolosa, sotto il sole, a giocare a calcio sul campo dello stadio “Menti”, a scattare fotografie e video, selfie di gruppo e, soprattutto, a seguire le indicazioni dell’allenatore biancorosso, Pierpaolo Bisoli, attentissimo a dare indicazioni ai ragazzi e alle ragazze impegnati davanti a Benussi e Costa, portieri di ruolo, e a Gucher e Bogdan, portieri per l’occasione. “Mi raccomando, tirate piano, se no fate troppi gol” ha scherzato l’allenatore. Che poi ha aggiunto, più seriamente: “Sono iniziative che fanno piacere e che ci fanno rendere conto di quanto siamo fortunati a vivere in un mondo dorato come quello del calcio. E’ stato bello donare un po’ di gioia e di sorrisi a dei ragazzi così giovani. E mi fa piacere che la squadra abbia giocato con loro, provando a insegnargli a calciare in porta“.



Per il Vicenza erano presenti lo staff tecnico con Bisoli, il vice allenatore Michele Tardioli, il preparatore atletico Riccardo Ragnacci, oltre ai calciatori Francesco Benussi, Cristian Zaccardo, Luka Bogdan, Francesco Orlando, Robert Gucher, Iacopo Cernigoi, Nicholas Siega, Davide Costa e Luigi Cuppone. Una giornata che si è conclusa con la festa nella sede dell’associazione Agendo, un brindisi prima della maglie biancorosse regalate ai ragazzi e alle ragazze, impegnati, per un giorno, nel ruolo di campioni e calciatori sul prato del “Menti”.



DAL MOROSINI