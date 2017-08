Il punto sul calciomercato di Alberto Belloni: "Attenzione alle bombe..."

In attesa di affrontare il Foggia a campi invertiti, il Vicenza si affida a Moreno Zocchi per colmare le ultime falle nell’organico.



Due i settori sui quali il DS intende intervenire: il centrocampo e, ovviamente, la prima linea. Sciolto (o forse non ancora) il nodo Romizi, che andrebbe a rinforzare il pacchetto centrale biancorosso, sembra ora chiara la linea su cui si muove il mercato: la corte fatta all’esperto play maker ex Bari evidenzia infatti che non si punterà su Fabio Sciacca.



L’allenatore, da me interpellato in proposito, ha parlato di