Il punto di Alberto Belloni: "Plusvalenze? Il segreto di Pulcinella..."

Si è molto parlato in questi giorni del fallimento del Vicenza in relazione ad alcuni articoli sul tema di bilanci gonfiati, tirando in ballo, tra gli altri, anche il Vicenza Calcio. In realtà si tratta di una non notizia.

Che parecchie società professionistiche abbiano utilizzato negli ultimi 15 anni (almeno) escamotages contabili di dubbia legittimità era cosa risaputa. Al centro del mirino, in particolare, le plusvalenze di bilancio. Ricordo bene che qui da noi fu l’amico Silvio Peruzzo, con dovizia di particolari, a mettere sotto i riflettori il problema in casa biancorossa. Ma ne scrissi pure io in un mio pezzo (non sono stato certo l’unico).

In realtà le plusvalenze originate dai movimenti di giocatori non sono di per sé un’operazione illecita.