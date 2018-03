Il punto di Alberto Belloni: "La scommessa sul Lane"

Mentre le chiacchiere di noi opinionisti sono sempre opinabili, i numeri di solito non mentono. E i numeri dicono che questo Vicenza, miracolosamente rimessosi in carreggiata dopo lo “tsunami fallimento” sta conquistandosi sul campo una salvezza che non era propriamente scontata. Il Lane, se non ci fossero i punti di penalizzazione cortesemente offerti da Franchetto & Company, starebbe ora a 31 punti, ben al di fuori dalle paludi chiamate play out (attualmente stabilizzate a quota 24).

Un Vicenza giudizioso