Il punto di Alberto Belloni: "Industriali vicentini, perchè vi nascondete?"

Il commentatore TV l’ha definito un muro biancorosso. Certo, il settore dei supporters del Lane allo stadio di Salò faceva impressione. A me, loro fratello di fede, persino venire la pelle d’oca. Sarebbe stato sacrilego che la squadra non avesse risposto a tanto affetto nel modo dovuto, ma la vittoria esterna ha ripagato tutto quell’amore. Una vittoria meritatissima.

La partita

Il Vicenza ha denunciato ancora una volta qualche limite di tenuta, ma rispetto alla gara contro il Padova, le gambe hanno mollato solo a venti minuti dalla fine, segno che c’è un certo recupero anche sul piano fisico. Una squadra bella da vedere, che ha sovrastato su tutto gli accreditati avversari: più dinamica, più tignosa nei contrasti, più puntigliosa nel pressing alto. Si temeva che l’assenza contemporanea dei due pilastri di gioco come Romizi e Alimi, chiedesse un duro prezzo da pagare.

Invece mister Zanini è stato geniale nella strategia. Ha dato fiducia là dietro ad un Magri mai troppo utilizzato, spostando Milesi davanti alla difesa, a coprire un centrocampo in inferiorità numerica. Mossa vincente. Ha utilizzato senza timori il neo acquisto Giorno (che l’ha ripagato con una prestazione eccellente e un gol da cineteca), confermando la fiducia ad un Tassi in costante crescita, soprattutto caratteriale, perché sul piano tecnico il giovane bresciano non è mai stato in discussione. Ed infine ha rischiato la doppia punta, cercando così di potenziare la finalizzazione della squadra, che contro i biancoscudati non aveva praticamente mai tirato in porta. Le ha azzeccate tutte, l’allenatore, stravincendo il suo duello personale con Serena.

Il fallimento

Ora è possibile affrontare con serenità la sosta, recuperando gli acciaccati e confidando nel lavoro del curatore De Bortoli, atteso da settimane difficili, destinate a reperire linfa vitale per le casse iberiche. I tifosi, intanto, fanno la loro parte non solo sugli spalti, ma anche nella gara di generosità col portafoglio. A tutt’oggi sono oltre 800 i sostenitori biancorossi che hanno versato i loro 50 euro nelle casse sociali, approfittando dell’Operazione Cuore Biancorosso, per un totale di oltre 40.000 euro. Non sarà questo gruzzolo a salvare il Lane, ma certo contribuirà a rendere un po’ meno difficile l’iter dell’esercizio provvisorio. La speranza è che i tre punti guadagnati contro i Leoni del Lago, spingano ancora altri supporter ad imitare chi ha già dato. E’ un fatto simbolico.

Non conta tanto il peso effettivo della contribuzione ma piuttosto l’aspetto morale. Che vuol dire: noi gente comune ci siamo, togliendo magari al bilancio familiare qualche soldo che poteva servire ad andare a mangiare una pizza con la famiglia. Ma voi, grandi imprenditori vicentini, che avete beneficiato sempre di quel che questa terra è in grado di dare e cioè lavoro, opportunità economiche, immagine nel mondo, cultura imprenditoriale, voi perché vi nascondete?

Questa città, questa provincia, vi hanno dato modo di diventare quel che siete in questo momento. Un minimo di riconoscenza, oggi che vi si chiede di salvare 116 anni di storia sportiva, sarebbe un minimo gesto di gratitudine verso la vostra terra e la vostra gente. Ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire…