Guidolin shock chiama l'Hellas: i tifosi si dividono

Penso sia l’emozione che cerco e che potrei trovare solo lì. Nove anni all’Hellas non si dimenticano, fanno parte della mia storia. In questo momento rifiuterei tante chiamate, non quella del Verona. Sono alla ricerca di qualcosa che mi arrivi al cuore, e pensare all’Hellas mi regala grande entusiasmo

Hanno fatto il giro del web le dichiarazioni rilasciate da Francesco Guidolin al Messaggero Veneto, a proposito di una sua possibile panchina futura.

Come è normale che sia, la tifoseria biancorossa non l'ha presa molto bene, perchè, se è vero che il mister di Castelfranco da giocatore ha spesso indossato la maglia gialloblù, lo è altrettanto che all'ombra di Monte Berico ha vinco l'unico trofeo della sua carriera, e non stiamo nemmeno qui a ricordare quale.

Dopo un'iniziale ondata di indignazione, però, c'è da rilevare che in sua difesa si sono levati molti scudi

"Un vero tifoso del Lane non offende mai Guidolin"

è uno dei commenti più diffusi.