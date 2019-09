Gubbio-LR Vicenza, Di Carlo: «Dobbiamo migliorare le prestazioni in trasferta»

Le parole di mister Di Carlo alla vigilia della partita contro il Gubbio in trasferta che si svolgerà domenica alle 15.

“Tre partite in una settimana? Adesso pensiamo al Gubbio che è più importante, dobbiamo essere concentrati su questo e poi valuteremo le prossime partite. Dobbiamo avere personalità e migliorare le prestazioni nelle partite in trasferta e fare la gara perfetta per portare a casa i tre punti. Il Gubbio ha sempre segnato, è una squadra nuova ma tecnica, è un impegno difficile ma non impossibile, per questo voglio la massima concentrazione».

«Voglio vedere continuità nelle prestazioni, più coraggio e intraprendenza e meno errori. In casa lo spirito cominciamo ad averlo, fuori casa dobbiamo averlo di più. Chi ci affronta ha sempre motivazioni altissime, dobbiamo pensare a noi stessi, perché siamo comunque tra le squadre che vogliono provare a vincere questo campionato. Dobbiamo mettere un altro mattone sulla casa che ci stiamo costruendo, dobbiamo migliorare nelle prestazioni dei singoli e anche come squadra».