Granfondo WHYsport, terza edizione: novità e info per le iscrizioni

"Rispetto allo scorso anno - spiegano gli organizzatori - la Granfondo WHYsport veneta si sposta in avanti nel calendario. La scelta, concordata con l’organizzazione generale dell’Alé Challenge, porterà sicuramente un aumento dei partecipanti, soprattutto grazie ad un clima più favorevole. Potrebbe essere l’occasione ideale per salutare la primavera e tuffarsi in un’estate densa di emozioni su due ruote".

"Le prime due edizioni della corsa - sottolineano -sono state un successo immediato e lo confermano gli oltre 2mila concorrenti che vi hanno preso parte, ma l’impegno degli organizzatori è quello di continuare a crescere, innanzitutto riproponendo i due tracciati della 1° edizione: il lungo di 131 km per 2.800 metri di dislivello, davvero impegnativo proponendo una serie di strappi importanti, come la scalata iniziale di 11 km al Gpm del Passo Xomo a quota 1.060 metri, poi le salite successive al Monte Magné, Quargnenta e Passo Xon; c’è poi il medio, di 98 km per 1.700 metri, anche questo capace di mettere alla prova la resistenza dei partecipanti".

Epicentro della corsa sarà piazza Cavour a Valdagno, sede della partenza alle ore 9 del 28 maggio ma anche dell’arrivo e di tutti i servizi pre e post gara. Importante è provvedere all’iscrizione per tempo, versando 25 euro entro il 28 febbraio e lo si può fare attraverso il pagamento online sul sito.