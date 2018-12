Giana Erminio - LR Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

Un Lane ancora malato, dove emergono Maistrello, Pasini, Curcio e il solito Giacomelli.

GRANDI 6+: il menù a base di formaggio verde non gli resta sullo stomaco, lasciandolo per quasi tutta la gara a combattere col freddo. Si guadagna lo stipendio con una bella uscita al 77’, con la quale sbroglia una situazione che si era fatta complicata. Buono anche l’intervento al 49’.

ANDREONI 5/6: decisamente sottotono il nostro Robocop, che azzecca una buona incursione solo al 43’. Si fa invece superare in dribbling da Lunetta a trequarti gara, innescando un grosso pericolo per la porta biancorossa. In generale sono venute quasi costantemente a mancare le sue proverbiali scorribande sulla destra.



BIZZOTTO 6-: continua il non eccelso momento di forma del Capitano. E quando non è al meglio emergono certi limiti tecnici che in genere maschera con la fisicità. Tuttavia non commette errori evidenti, se togliamo l’incomprensione con Grandi al 18’.

PASINI 6+: è il più convincente tra i due centrali, con una gara giudiziosa e attenta, nella quale mette la museruola ai volonterosi attaccanti di casa, tra i quali non brilla nemmeno il vicecapocannoniere Perna.

STEVANIN 5,5: un primo tempo decisamente brutto, nel quale inanella molti errori di misura e latita nel contributo alla manovra offensiva. Migliora un po’ nella ripresa ma il saldo è comunque negativo. Al 31’ si fa pericolosamente superare di testa in area, per fortuna senza conseguenze.

ZONTA 6-: se fosse pagato un tanto a chilometro, farebbe invidia a Paperon de Paperoni, tante sono le energie che profonde. Meno bene invece nella fase di costruzione di gioco, nella quale non mostra grandi idee e non riesce a dare profondità.

N. BIANCHI 5/6: tanta confusione, là in mezzo al campo. Non sempre per colpa sua, ma certo si adegua al tamburello che contraddistingue gran parte del canovaccio delle due squadre al “Città di Gorgonzola”. Vorrebbe incidere, ma non ci riesce. Tipico esempio il tiraccio inguardabile al 38’.

DE FALCO n.g.: giusto una presenza

LAURENTI 5,5: prestazione anonima, nella quale non riesce a mettere a profitto le sue innegabili doti tecniche. Scavalla qua e là, con le idee piuttosto confuse, senza saltare mai l’uomo. Al 36’ cicca un’occasione molto ghiotta su un numero funambolico di Jack.

ZARPELLON 5,5: l’ingresso del ragazzino passa inosservato. Qualche errore qua e là e nessun guizzo interessante.

CURCIO 6+: forse il suo miglior primo tempo da quando è a Vicenza. Impegna severamente il portiere al 6’, si esibisce in una grande girata di destro a fil di palo al 32’. Cala nella ripresa, nella quale finisce sul traccuino solo per una girata strozzata al 62’. Ci riprova al 66’ ma è in off side. Sarà contento Colella, che credeva tanto in questo giocatore…

TRONCO n.g.: mette in mezzo un paio di palloni e poco altro.

GIACOMELLI 6+: poco da fare. Anche quando (come oggi) non disputa una partita da incorniciare, le uniche palle col pepe, soprattutto nella prima parte di gara, sortiscono dai suoi piedi. E quando spegne la luce è tutta la squadra che va in black out. Da ricordare, tra l’altro, una sua botta dalla distanza al 52’.

BONETTO n.g.: giusto una comparsata, che fa tabellino.

RAZZITTI 5,5: parte bene, illudendo gli oltre 300 tifosi giunti in terra lombarda, con una progressione al 3’. Poiu, pian piano, si spegne in una serie di tentativi velleitari, che servono solo a evidenziare il gap di velocità tra lui e l’avversario diretto.

MAISTRELLO 6,5: inizialmente non sembra spostare gli equilibri rispetto al compagno sostituito. Ma poi, dall’85’ all’86’, si mette ad imitare Ibra. Prima inventa una girata al volo, che fa tremare il palo della Giana a portiere battutissimo, poi si arrampica di testa sul cross di Tronco e (complice l’uscita da “Mai dire gol” di Leoni) insacca il pesantissimo gol che vale i tre punti esterni.

