Frosinone-Vicenza: Gucher svela il punto debole di mister Marino

E' il grande ex: di Frosinone infatti è diventato persino cittadino onorario in seguito alla storica promozione del 2015 e fino a due mesi faceva ancora parte della formazione ciociara. Nella fase iniziale di questa stagione, però, con Pasquale Marino in panchina, Robert Gucher in campo non ci è andato molto spesso.

"Lo sapete anche voi qui a Vicenza come funziona con lui - spiega il centrocampista austriaco - E' abituato a far giocare a lungo gli stessi 12-13 giocatori, così ad un certo punto del campionato le sue squadre hanno un calo di rendimento".

Gucher però non ci spera troppo: "Penso che al Matusa sarà durissima: in casa il Frosinone è molto forte. Noi però con la vittoria sul Pisa abbiamo ritrovato l'entusiasmo. Con un pubblico come quello del Menti sembra assurdo aver ottenuto finora così pochi punti in casa. Venendo qui ho sposato un progetto e sono contento della mia scelta: il gruppo infatti mi ha accolto benissimo e la città mi piace.

Contro il Frosinone mister Bisoli potrebbe presentare un 3-5-2. Gucher non fa una piega: "Con l'allenatore siamo abituati a giocare con diversi moduli e a cambiarli anche nel corso della partita".



