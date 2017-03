Frosinone-Vicenza: probabili formazioni e pre partita di mister Bisoli

Venerdì seduta di rifinitura a porte chiuse al Morosini, prima della partenza per Frosinone. La squadra di Marino è uscita dalla zona "promozione diretta" e farà di tutto per conquistare l'intera posta in palio tra le mura del Matusa. I punti servono certamente anche al Vicenza, che, dopo l'entusiasmante vittoria contro il Pisa, ha necessità di proseguire la serie positiva.



Giovedì la squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto riscaldamento, esercitazioni tattiche per reparti ed esercitazioni tattiche di gruppo. Giulio Ebagua, Raffaele Pucino e Davide Costa hanno lavorato regolarmente con il gruppo; seduta differenziata sul campo (con lavoro atletico e corsa) per Renato Barbosa; terapie e palestra per Francesco Benussi; programma personalizzato di recupero per Fabinho (piscina e palestra) e Nicholas Siega (corsa e palla sul campo). Indisponibili Rizzo e D'Elia,



Il mister ha approntato un 3-5-2, con Amelia in porta, Zaccardo, Adejo e Esposito dietro a Urso, Gucher e Signori, con Pucino e Vita sulle fasce. Davanti, a fianco di De Luca, dovrebbe partire titolare Giacomelli.

