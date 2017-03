Frosinone-Vicenza: le pagelle

Amelia 5,5 Non è esente da colpe in tutti e tre i gol

Zaccardo 6 Lotta sempre come un leone ma Dionisi era in giornata di grazia

Adejo 6- Molta buona volontà

Esposito 5 Non è in giornata e non controlla mai l'uomo match

Pucino 5.5 Rischia un autogol clamoroso, non sbaglia il rigore ma serviva a poco

Urso 5.5 Perde contrasti chiave

Gucher 6 Il Matusa lo omaggia prima della partita ma non è stata la sua migliore prestazione

Signori 5.5 Prestazoine opaca, lo sostituisce Bellomo (5,5) che procura il rigore

Vita 4,5 Evanescente

De Luca 5 Rendimento in calo, come si poteva prevedere. Cernigoi sv

Giacomelli 5 Prosegue il suo lungo periodo "no", anche per gli acciacchi fisici. Ebagusa sv



Bisoli 5,5